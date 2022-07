NTT DATA im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2022 für "'SAP S/4HANA'-Anwendungsdienste, weltweit" als Leader eingestuft

Tokio (ots) - Unternehmen für seine Umsetzungsfähigkeit und die Vollständigkeit

seiner Vision ausgezeichnet



NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en) , ein globaler Anbieter für Digital

Business Services und IT-Dienste, gab heute bekannt, dass er von Gartner Inc. im

aktuellen "2022 Magic Quadrant"-Bericht in der Kategorie "'SAP

S/4HANA'-Anwendungsdienste, weltweit" (https://www.gartner.com/reprints/ntt-data

-corp---japan?id=1-2ABQBJCK&ct=220616&st=sb) als Leader bewertet wurde. Das

Unternehmen wurde aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit

seiner Vision im Top-Quadranten des Analysten eingestuft.



Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG, und SVP, Co-Leiter des

"SAP Global Market Focus"-Teams bei der NTT DATA Corporation, erklärt: "Wir sind

stolz darauf, im Gartner-Bericht zu "'SAP S/4HANA'-Anwendungsdiensten" als

Leader im Magic Quadrant genannt zu werden. Diese Auszeichnung unterstreicht

unserer Meinung nach, dass NTT DATA über die Erfahrung, die Technologie und die

globalen Kapazitäten verfügt, um Kunden dabei zu helfen, das Beste aus ihrem

'SAP S/4HANA'-Investment herauszuholen. Zudem schätzen neue Mitarbeitende und

Top-IT-Kräfte die Chancen, die wir ihnen im Rahmen interessanter und

anspruchsvoller Projekte, mit denen wir Mehrwert für unsere Kunden generieren,

bieten können."





Kunden, die die "SAP S/4HANA"-Softwarelösung bewerten, suchen aktiv nachPartnern, die sie aus Beratersicht unterstützen können. In den letzten Jahrenhat NTT DATA eng mit Kunden zusammengearbeitet, die SAP S/4HANA für Greenfield-und Brownfield-Konzepte nutzen. NTT DATA hat in Tools, Innovationen undSchulungen investiert, um den Bedarf der Kunden in den Bereichen "SAPS/4HANA"-Business-Consulting, Umsetzung, Systemintegration und Managed Servicesabdecken zu können. NTT DATA entwickelt zudem weiterhin Dienste, die aufbestimmte vertikale Branchen zugeschnitten sind. Unserer Meinung nach hat diesdabei geholfen, das Unternehmen innerhalb seiner Fokusbranchen als Vorreiter zuetablieren, was auch durch das positive Kundenfeedback bestätigt wird.NTT DATA hat bei den Leistungen und Fachkenntnissen, die den Kunden unterNutzung der SAP-Technologie bereitgestellt werden, nach unserer Auffassung neueMaßstäbe gesetzt. Das Large Enterprise Acceleration Program(https://leap.nttdata.com/) (LEAP) ist eine langfristige weltweite Initiative,die die Art und Weise ändert, wie NTT DATA mit seinen größten SAP-KundenGeschäfte betreibt, und neue ertragsbringende Projekte für heute und morgen aufden Weg bringt. Ein wesentlicher Teil der LEAP-Initiative ist die Entwicklungweltweiter Angebote, die sich bequem auf die "Fortune Global 500"-Unternehmenzuschneiden lassen.Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Warenzeichen von Gartner, Inc.und/oder ihren verbundenen Unternehmen in den USA und im Rest der Welt undwerden hierin mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus seinenMarktbetrachtungen und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mitden höchsten Bewertungen oder anderen Kennzeichnungen auszuwählen. DieMarktbetrachtungen von Gartner geben die Meinung des Gartner-Forschungsinstitutswieder und sind nicht als Tatsachendarstellung aufzufassen. Gartner lehnt jedeausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab,einschließlich jeglicher Garantie zur Marktgängigkeit oder Eignung für einenbestimmten Zweck.Über NTT DATANTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business-und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrerTransformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services,IT-Modernisierung sowie Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und dieGesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für denlangfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mitlokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sieunter https://www.nttdata.com/global/en .MedienkontaktGlobal Marketing HeadquartersNTT DATA Corporationmailto:global-marketing@kits.nttdata.co.jpKontaktHead of Corporate CommunicationsSilvia DickeNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 107E-mail: mailto:silvia.dicke@nttdata.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24336/5265277OTS: NTT DATA Business Solutions AG