- Neue Chancen: Drei Viertel der deutschen Konsument:innen versprechen sichinnovativere Produkte durch die Kreislaufwirtschaft.- Neues Leben: Vier von zehn Verbraucher:innen kaufen gebrauchte Waren, um dieUmwelt zu schonen.- Neue Angebote: Rund 80 Prozent der Deutschen hält ein größeres Angebot anwiederaufbereiteten Produkten für absolut notwendig.Die EU macht in Sachen Kreislaufwirtschaft Druck. Mit verschiedenen Maßnahmensollen sich die Produktlebenszyklen deutlich verlängern. Was sich zunächst nachKonsumreduzierung und damit als nachteilig für den Handel anhört, entpuppt sichauf den zweiten Blick als große Chance. Nach den Ergebnissen des aktuellenKonsumbarometers 2022 "Circular Economy"(https://www.consorsfinanz.de/studien/konsumbarometer) von Consors Finanzversprechen sich beinahe drei Viertel aller Deutschen und 82 Prozent derEuropäer:innen von der Kreislaufwirtschaft mehr innovative Produkte undDienstleistungen vom Handel. Reduce, Reuse, Recycle - diese verschiedenenElemente der Kreislaufwirtschaft kann der Handel nutzen, um das bewusste undnachhaltige Shoppen der Zukunft aktiv mitzugestalten und damit zugleich neueMärkte zu erschließen.Nachfrage nach gebrauchten Artikeln wächstIm Bereich Reuse machen es einige Händler bereits vor. Sie etablieren nebenihrem Hauptsortiment Marktplätze für gebrauchte und wiederaufbereitete Artikel.Insbesondere in großen Städten wächst die Zahl an Reuse-Läden, die entwederausschließlich Secondhand oder generalüberholte Artikel anbieten oder zumindesteinen Teil ihrer Ladenfläche dafür reservieren. Die Nachfrage ist da. Nach denErgebnissen des Konsumbarometers kaufen etwa vier von zehn Konsument:innengebrauchte Waren, um natürliche Ressourcen und die Umwelt zu schonen(Deutschland 39 Prozent, Europa 36 Prozent). Dabei schaut sich die Hälfte derdeutschen Konsument:innen (Europa 39 Prozent) auf Onlineplattformen um, aufdenen auch Privatleute handeln. Jeweils rund ein Drittel shoppt in aufSecondhandartikel spezialisierten Geschäften oder auf Flohmärkten (Europa 41/26Prozent).Reuse als Chance für den HandelHändler:innen haben die Chance, mit neuen Konzepten den Trend zu Nachhaltigkeitund Wiederverwendung für sich zu nutzen. Mit 79 Prozent der Deutschen und 85Prozent der Europäer:innen hält ein Großteil der Verbraucher:innen einverstärktes Angebot an generalüberholter Ware durch den Handel für absolut