Ende 2021 beliefen sich die Investitionen aus Hongkong in das Festland auf über 1,4 Billionen Dollar, was 57,6 Prozent der gesamten ausländischen Investitionen des Festlandes ausmachte.

„Hongkong hat sich proaktiv in die Gesamtentwicklung des Landes integriert und seine Rolle in den nationalen Strategien herausgearbeitet und seine Stärken in seinem hohen Maß an Offenheit und in der Anpassung an internationale Regeln bewahrt", sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Freitag auf dem Treffen zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Rückkehr Hongkongs ins Mutterland.

„Dank der kontinuierlichen Erweiterung der Bereiche und der Mechanismen, die die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Hongkong und dem Festland ermöglichen, haben die Menschen in Hongkong nun bessere Möglichkeiten, ihre eigenen Unternehmen zu gründen und Erfolge zu erzielen", fügte er hinzu.

Erschließung der Greater Bay Area

Die Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macao, die sich zu einer Bucht und einem Städtecluster von Weltrang entwickeln soll, ist ein wichtiges nationales Projekt, das von Präsident Xi konzipiert und gefördert wurde.

Am 1. Juli 2017 war Xi Zeuge der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, dem obersten Wirtschaftsplaner des Landes, und den Regierungen von Guangdong, Hongkong und Macao zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Guangdong, Hongkong und Macao.

Ein Jahr später kündigte Xi die Eröffnung der Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke an, ein gigantisches Verkehrsprojekt, das Guangdong, Hongkong und Macao miteinander verbindet. Er ist zu einem Symbol für Chinas Vision des GBA geworden.

Am 18. Februar 2019 wurde der Rahmenentwicklungsplan für die GBA vorgestellt, der die Schaffung eines Modells für eine qualitativ hochwertige Entwicklung, eines international erstklassigen Buchtengebiets und eines Stadtclusters von Weltrang vorsieht.