FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro setzt seine Talfahrt der vergangenen Monate fort. Am Dienstag fiel die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit fast 20 Jahren. Im Tief kostete ein Euro 1,0281 Dollar und damit so wenig wie zuletzt Ende 2002. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch deutlich höher auf 1,0455 Dollar festgelegt.

Die Euro-Schwäche geht einher mit einer teils sehr trüben Stimmung an den Finanzmärkten. Davon profitiert nicht zuletzt der Dollar, der von Anlegern als sichere und vor allem liquide Alternative geschätzt wird. Am Dienstag verlor deshalb nicht nur der Euro an Wert, auch viele andere Währungen gaben zum Greenback deutlich nach.