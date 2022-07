Gold Royalty erhält erste Lizenzzahlungen für die produzierende Borden-Mine von Newmont

Vancouver, British Columbia - 5. Juli 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... ) freut sich bekanntzugeben, dass es begonnen hat, Lizenzzahlungen im Zusammenhang mit seiner Borden Lake Net Smelter Return ("NSR")-Lizenzgebühr (die "Lizenzgebühr") für die produzierende Borden Mine der Newmont Corporation ("Newmont") in Ontario, Kanada, zu erhalten. Ely Gold Royalties Inc, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gold Royalty, erwarb die Lizenzgebühr ursprünglich am 6. Mai 2020. Die Lizenzgebühr umfasste ein fünf (5) Kilometer langes Interessengebiet (AOI") mit einer NSR von 0,50 % (die AOI-Lizenzgebühr") auf bestimmten Claims innerhalb des AOI (die AOI-Claims"). (Siehe Pressemitteilung von Ely Gold vom 28. Mai 2020)

Es wurde nun bestätigt, dass in der Mine Borden ("Borden" oder "Borden Mine") auf den AOI-Claims Bergbau betrieben wird, weshalb Newmont mit der Zahlung von Lizenzgebühren im Rahmen der AOI Royalty begonnen hat. Gold Royalty hat etwa 1,4 Millionen $ an Lizenzgebührennachzahlungen erhalten. Die AOI-Lizenzgebühr wurde in der Bergbaulizenz beim Bergbauministerium in Ontario eingetragen.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Mit Borden kommt ein weiteres hochwertiges, cash-flow Projekt in unser Portfolio. Zusammen mit dem erwarteten Produktionsbeginn bei Beaufor in diesem Monat werden wir acht Lizenzgebühren auf produzierende Anlagen und zwanzig Anlagen in der Entwicklung haben, die unser branchenführendes Ertragswachstumsprofil unterstützen. Als ehemaliger CEO von Goldcorp erinnere ich mich daran, wie unser Team Borden als eine umweltfreundliche Mine der nächsten Generation entwickelt hat, und ich freue mich, dass Gold Royalty nun als Lizenzinhaber an diesem Projekt beteiligt ist. "

Die Mine Borden

Die Borden-Mine wird von Newmont in der Nähe von Chapleau, Ontario, als Teil des größeren Porcupine-Komplexes bei Timmins betrieben. Borden, das auf der Website von Invest Ontario als "Bergwerk der Zukunft" beschrieben wird, verfügt über hochmoderne Gesundheits- und Sicherheitskontrollen, digitale Bergbautechnologien und -prozesse sowie kohlenstoffarme Energiefahrzeuge. Darüber hinaus beseitigt die vollelektrische Untertageflotte von Borden Dieselpartikel aus der Untertageumgebung und senkt die Treibhausgasemissionen. Dies trägt dazu bei, die Energiekosten zu senken, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.