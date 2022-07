EV Technology Group erhält DTC-Berechtigung für seine Stammaktien

TORONTO, ON (5. Juli 2022) – EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, DE: B96A) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) nun für das elektronische Clearing und die Abwicklung durch die Depository Trust Company („DTC“) zugelassen sind.

EV Technology Group ist ein globales End-to-End-Elektrofahrzeugunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Elektrifizierung kultiger Fahrerlebnisse gerichtet ist. EV Technology Group hilft bekannten Marken wie MOKE International Limited („MIL“), von ihrem bestehenden Markenwert und ihrer Anhängerschaft zu profitieren, indem sie ihre Fahrzeuge in das elektrische Zeitalter bringen. Das Unternehmen ist derzeit an der kanadischen NEO Exchange (NEO: EVTG) und an der Frankfurter Börse (DE: B96A) notiert und hat nun die Genehmigung erhalten, in den USA ansässigen Anlegern die Möglichkeit zu bieten, das Clearing und die Abrechnung von Handelsgeschäften mit Stammaktien über die DTC abzuwickeln.

DTC ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation („DTCC”), einer US-Firma, die für börsennotierte Unternehmen als elektronische Clearingstelle fungiert und für die Abrechnung der getätigten Geschäfte in den Vereinigten Staaten zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abwicklung durch DTC zugelassen sind, gelten als „DTC-berechtigt“. Die DTC-Berechtigung soll den Handel vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien in den Vereinigten Staaten erhöhen, indem die Abwicklungsfrist für Übertragungen verkürzt und die Kosten für die Anleger gesenkt werden.

Mit der DTC-Berechtigung profitieren die bestehenden Anleger von einer potenziell höheren Liquidität und schnelleren Abwicklung. Dies öffnet auch die Tür für neue Anleger, denen der Handel mit den Stammaktien bisher möglicherweise verwehrt war, und vereinfacht den Handel mit den Stammaktien in den Vereinigten Staaten.

EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man beliebte Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt – durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von „End-to-End“-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/