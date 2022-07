Victory erwirbt Stingray-Konzessionsgebiete direkt im Süden und neben dem Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals

- Victory Resources gibt bekannt, dass das Unternehmen die neuen Konzessionsgebiete Stingray I und Stingray II in Quebec abgesteckt und erworben hat, die an die Lithiumentdeckungen von Patriot Battery Metals (CSE-PMET) bei Corvette angrenzen.

- Stingray II besteht aus 40 Claims mit einer Gesamtfläche von 2.041 Hektar, die im Süden und Südwesten von PMets Projekt Corvette liegen

VANCOUVER, BC, KANADA (5. Juli 2022) – Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Portfolio an Lithiumkonzessionsgebieten in Quebec erweitert hat, indem es seine neuen Konzessionsgebiete Stingray I und Stingray II direkt südlich bzw. südlich/südwestlich des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette von Patriot Battery Metals (CSE: PMET) in Quebec abgesteckt und erworben hat.

Die folgenden Informationen stammen aus der Pressemitteilung von PMet vom 23. Juni 2022. Victory hat keinen der folgenden Inhalte unabhängig überprüft. Die Ergebnisse des Winterbohrprogramms 2022 von Patriot Battery Metals beinhalten einige der bisher stärksten Bohrabschnitte, einschließlich 1,22 % Li20 und 138 ppm Ta205 auf 152,8 Metern (CV22030) und 1,45 % Li20 und 177 ppm Ta205 auf 84 Metern (CV22-028).

„Wir freuen uns, dieses Konzessionsgebiet in das Portfolio von Victory aufzunehmen. Unser Explorationsteam prüft derzeit Lithiumkonzessionsgebiete in Kanada und in den USA, und diese Region, insbesondere das angrenzende Konzessionsgebiet Corvette, hat starke Lithiumergebnisse geliefert“, meint Mark Ireton, President und CEO von Victory Resources. „Unser Team setzt seine Arbeit fort, um lithiumreiche Konzessionsgebiete in interessanten Gebieten zu identifizieren, zu analysieren und zu erwerben, da die weltweite Nachfrage nach Lithium bis 2030 voraussichtlich sechsmal höher sein wird als heute1.“