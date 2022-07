GoldMining schließt die Gewährung einer Option auf das Almaden-Projekt und eine strategische Investition in NevGold ab

Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 10. Dezember 2021 zu seinem Kurzprospekt vom 27. Oktober 2021.

Vancouver, British Columbia - 5. Juli 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE-American: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich, den Abschluss der zuvor gemeldeten Gewährung einer Option auf das unternehmenseigene Projekt Almaden (das "Projekt") in Idaho, USA, an eine Tochtergesellschaft von NevGold Corp. ("NevGold") und die strategische Investition des Unternehmens in NevGold bekannt zu geben. Als Gegenleistung für die Option erhielt das Unternehmen einen Betrag von 3,0 Millionen C$, der von NevGold durch die Ausgabe von 4.444.444 Stammaktien von NevGold ("NevGold-Aktien") beglichen wurde.

Die Option

Gemäß der Optionsvereinbarung zwischen den Parteien (die "Optionsvereinbarung") hat die Tochtergesellschaft des Unternehmens der Tochtergesellschaft von NevGold eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt eingeräumt. Um die Option auszuüben, muss NevGold unter anderem:

- zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 1. Januar 2024 zusätzliche Zahlungen in Höhe von insgesamt 6 Millionen C$ an die Tochtergesellschaft von GoldMining zu leisten, wobei diese Zahlungen von NevGold in bar oder durch die Ausgabe von NevGold-Aktien nach dem folgenden Zeitplan geleistet werden können:

1. Januar 2023: C$1,5 Millionen

1. Juli 2023: C$ 1,5 Millionen

1. Januar 2024: C$3,0 Millionen

Sollte sich NevGold dafür entscheiden, eine der vorgenannten Zahlungen durch die Ausgabe von NevGold-Aktien zu erfüllen, wird die Anzahl dieser Aktien auf dem volumengewichteten Durchschnittspreis der NevGold-Aktien für den dann geltenden 30-Handelstage-Zeitraum basieren.

- Abschluss der qualifizierenden Ausgaben für das Projekt in Höhe von insgesamt 2,25 Millionen C$, davon 1,5 Millionen C$ bis zum 1. Juni 2023 und weitere 0,75 Millionen C$ bis zum 31. Dezember 2023.

Strategische Investitionen

Das Unternehmen hat seine erste strategische Investition in NevGold durch die Zeichnung von 1.481.481 NevGold-Aktien zu einem Preis von 0,675 C$ pro Aktie mit einem Zeichnungserlös von insgesamt 1,0 Millionen C$ abgeschlossen.