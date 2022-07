Goldpreis: Wie länge hält die 1.800er-Marke noch?

Der Druck auf den Goldpreis scheint momentan gewaltig. Einmal ist die Notiz bereits unter die runde Marke von 1.800 Dollar abgetaucht. Doch ein Rebound verhinderte ein schlimmeres Szenario. Ein weiterer Absturz ist damit aber noch nicht vom Tisch.

Gold steckt fest!

Vergangene Woche war es soweit. Ein starker US-Dollar drückte den Goldpreis zeitweise sehr deutlich unter die Marke von 1.800 US-Dollar je Unze. Immerhin sorgten dann stark fallende Anleiherenditen am Freitag noch dafür, dass der Goldpreis die runde Hundertermarke zurückeroberte. Derzeit ist es vor allem der Greenback, der auf die Notiz drückt. Die Marktteilnehmer erwarten nun nicht mehr ganz so stark steigende Zinsen in den USA: Vielmehr bestimmt die Sorge vor einer Rezession das Geschehen an den Märkten. Demgegenüber steht die stark steigende Inflation. Im Euroraum ist die Preissteigerungsrate im Juni stärker als erwartet auf 8,6% gestiegen und hat damit einen Rekordwert erreicht. Jetzt muss die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen und steht weiter im Trade-Off zwischen Inflation und einer zu hohen Verschuldung einiger Mitgliedsländer. Ziehen die Notenbanker die Zügel wie andere Länder (Australien bspw.) an, sollte die Phase eines so starken Dollar eigentlich enden und wieder Luft für den Goldpreis schaffen.