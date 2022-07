DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft About You auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat About You vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Online-Modehändler traue sich im laufenden Geschäftsjahr ein deutlich stärkeres Umsatzwachstum zu als Konkurrenten wie etwa Zalando, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Ausblicksbestätigung sollte daher am Markt positiv aufgenommen werden./ gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 07:14 / CET