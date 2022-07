CAT Strategic Metals führt eine erste geophysikalische Flugmessung über den wichtigsten Bereichen seines Uranprojekts South Preston im ertragreichen kanadischen Athabasca-Becken durch

Vancouver, British Columbia, 5. Juli 2022 - CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT, OTC: CATTF, FWB: 8CH) („CAT“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 13. April 2022, in der es eine luftgestützte Messung über dem Projekt East Preston im ertragreichen kanadischen Athabasca-Becken ankündigte, eine detaillierte geophysikalische Messung per Hubschrauber über bestimmten und sorgfältig ausgewählten Bereichen der Urankonzession South Preston, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, absolviert hat. Das Projektgelände befindet sich in der südwestlichen Randzone des Athabasca-Beckens, rund 35 km von den Uranlagerstätten entfernt, die von den Firmen Fission Uranium Corp. („Fission" oder „FCU“) und NexGen Energy Ltd. („NexGen“ oder „NXE“) im Gebiet von Patterson Lake South entdeckt wurden.