THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS STELLT DIE 51-100 LIST FÜR 2022 VOR

London (ots/PRNewswire) - The World's 50 Best Restaurants 2022, gesponsert von

S.Pellegrino & Acqua Panna, gibt heute im Vorfeld der jährlichen

Preisverleihung, die am Montag, den 18. Juli in London stattfindet, die Liste

der Restaurants auf den Plätzen 51 bis 100 bekannt. Die jährliche Liste wird von

einer geschlechterparitätischen Jury erstellt, die sich aus 1.080 unabhängigen

Persönlichkeiten aus der Welt der Gastronomie zusammensetzt, von renommierten

internationalen Köchen*innen und Lebensmitteljournalisten*innen bis hin zu

reisenden Gastronomen*innen. Die erweiterte Rangliste wird nach dem gleichen

Abstimmungsverfahren wie The World's 50 Best Restaurants erstellt und wirft ein

Licht auf Gaststätten in aller Welt.



- Die 51-100 List enthält 20 neue Einträge aus 15 verschiedenen Städten, von

Mexiko-Stadt bis Melbourne

- Die 51-100 List umfasst Restaurants in 22 Gebieten auf sechs Kontinenten

- 14 Einrichtungen kommen aus Asien, 13 aus Europa, 11 aus Nordamerika, 2 aus

dem Nahen Osten, 2 aus Afrika, 1 aus Ozeanien und 7 aus Südamerika

- Restaurants aus 5 neuen Ländern, darunter Argentinien, China (Festland),

Deutschland, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate, sind im

Vergleich zur letztjährigen 51-100 List hinzugekommen

- Der höchste Neuzugang in der 51-100 List ist Trèsind Studio, Dubai, VAE auf

Platz 57





Asien hat in diesem Jahr 14 Einträge in der erweiterten Rangliste, die sich aufsieben Städte verteilen, darunter zwei Restaurants aus Tokio - Sazenka (No. 59)und der Neuzugang Sézanne (No. 82). Es gibt zwei neue Einträge aus denVereinigten Arabischen Emiraten: Trèsind Studio (No.57) und Orfali Bros Bistro(No.87), beide in Dubai. Zu den weiteren Debütanten gehören mit Rosetta (No. 60)und Máximo Bistrot (No. 89) zwei Restaurants aus Mexiko-Stadt sowie dreiRestaurants aus Frankreich: Table by Bruno Verjus (No. 77) in Paris, AM parAlexandre Mazzia (No. 80) in Marseille, der kürzlich zum American Express One ToWatch Gewinnergekürt wurde, und Flocons de Sel (No. 99) in Megève. Für die51-100 List, klicken Sie hier (https://www.theworlds50best.com/stories/News/worlds-50-best-restaurants-2022-51-100-list-in-pictures.html) .William Drew, Director of Content für The World's 50 Best Restaurants, sagtdazu: "Wir freuen uns sehr, dass 20 neue Beiträge in die erweiterte Listeaufgenommen wurden. Es ist großartig, eine breite Palette von Restaurants unddie Teams, die hinter ihnen stehen, zu feiern, während sich die gastronomischeWelt nach den enormen Herausforderungen während der Pandemie weiter erholt undneu aufbaut."Die World's 50 Best Restaurants 2022 werden live auf der 50 Best Facebookseitehier (https://www.facebook.com/events/1057224518560647/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A697531668145417%7D%7D%5d%22%7D) gestreamtund auf dem YouTube-Kanal am 18. Juli ab 20:30 Uhr (britische Zeit) hier(https://bit.ly/W50BR22Livestream) übertragen.