BERLIN/FLENSBURG (dpa-AFX) - Jahrelang stiegen die Neuzulassungen bei Elektroautos teils im dreistelligen Prozentbereich - doch nun schwächelt der Absatz. Zwar kamen mit knapp 83 600 batterieelektrischen Autos (BEV) im ersten Halbjahr 12,5 Prozent mehr neu auf die Straße als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag mitteilte. Doch mit Blick auf den Einzelmonat Juni verzeichnete die Behörde einen Rückgang von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Neuzulassungen bei reinen Elektroautos rückläufig sind. Aus Sicht von Branchenexperten machen sich Materialengpässe, die seit Monaten die gesamte Industrie belasten, inzwischen auch in diesem Segment bemerkbar. "Die Chipkrise ist längst im Elektrosegment angekommen und bremst dort die Produktion", teilte etwa Peter Fuß von der Beratungsgesellschaft EY am Dienstag mit.