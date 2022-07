Trillion Energy International stellt Update hinsichtlich Bohrprogramm bereit

„Wir freuen uns, dass unsere 49-%-Beteiligung am sieben Bohrlöcher umfassenden Programm für das SASB-Gasfeld zurzeit vollständig finanziert ist. Der Gaspreis und die Nachfrage sind sehr hoch und wir gehen davon aus, dass wir mit dem Hochfahren der Produktion beträchtliche Umsätze erzielen werden. Auch beim Öl sehen wir angesichts der steigenden Preise zurzeit ein starkes Umsatzwachstum.“

Das Unternehmen freut sich darauf, in Kürze mit dem Bohrprogramm zu beginnen. Bis dato haben wir 5,4 CAD (4,2 Millionen USD) für Bohrgeräte wie Bohrlochkopfausrüstung, Rohre, Verrohrungen, Leitungen usw. investiert, die noch in diesem Monat eintreffen sollen. Das Jack-up-Bohrgerät soll im August eintreffen, wobei kurz darauf eine Inspektion und eine Wartung erfolgen werden. Die Landbasis, in der die Verbrauchsmaterialien für den Transport zu den Plattformen gelagert werden, wird Mitte Juli voll einsatzbereit sein. Die Gasaufbereitungsanlage und die Pipelines sind in gutem Zustand und es sind keine Aufrüstungen erforderlich.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass seine 49-%-Kostenbeteiligung am Bohrprogramm nun vollständig finanziert ist, da das Unternehmen im aufgelaufenen Jahr Kapitalerhöhungen in Höhe von insgesamt 40,4 Millionen CAD (32 Millionen USD) durchgeführt hat.

Vancouver (British Columbia), 5. Juli 2022. Trillion Energy International Inc. (CSE: TCF, OTCQB: TRLEF, Frankfurt: Z62) („Trillion“ oder das „Unternehmen“)) freut sich, ein Update hinsichtlich der Fortschritte des mehrere Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms zur Erschließung des SASB-Erdgasfelds bereitzustellen, das im August 2022 beginnen sollen.

