Rath wird neuer Cancom-Chef - Hotter geht auf eigenen Wunsch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom nimmt einen Führungswechsel vor. Rüdiger Rath werde zum 1. November 2022 Vorstandsvorsitzender, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in München mit. Er werde damit Nachfolger von Rudolf Hotter, der das Unternehmen nach rund 17 Jahren als Vorstandsmitglied am 31. Oktober auf eigenen Wunsch hin verlasse, hieß es weiter. Hotter war seit 2020 Vorstandsvorsitzender.

Zudem werde der Vorstand von drei auf vier Mitglieder erweitert, hieß es weiter. Neben den Positionen des Vorstandsvorsitzenden, des Finanzchefs und des durch den Aufstieg von Rath nun neu zu besetzenden COO werde ein neues Ressort für Human Resources und ESG geschaffen. Der Aufsichtsrat werde kurzfristig eine entsprechende Suche zur Besetzung der Mandate einleiten, hieß es. Die Aktie büßte zuletzt in einem schwachen Gesamtmarkt fünf Prozent an Wert ein./jha/mis