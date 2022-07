Zoomlions 2.400-Tonnen-All-Terrain-Kran bricht den Weltrekord im Heben, jetzt im Großhandel

Zoomlion hat in den letzten zwei Jahrzehnten neue Wege in der Produktentwicklung von Baumaschinen für große Tonnagen beschritten. Zoomlion stellte den größten Autokran Chinas (QY300), die größten Raupenkrane Chinas (QUY600 und QUY1000) und den damals stärksten Kran der Welt (ZCC3200NP) vor. Zoomlion hat 2012 mit dem QAY2000 den leistungsstärksten All-Terrain-Kran der Welt geschaffen und in diesem Jahr mit dem ZAT24000H den Rekord erneut gebrochen.

CHANGSHA, China, 5. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) hat am 30. Juni zwei Einheiten seines All-Terrain-Krans ZAT24000H an die Huanghua Haibin Lifting Installing Engineering Co., Ltd. in der Provinz Hebei geliefert. Das Megamodell hat Zoomlions bisherigen Rekord für die Herstellung des größten 2.000-Tonnen-All-Terrain-Kran übertroffen und ist nun der weltweit größte Tonnage All-Terrain-Kran.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer