STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Verkäufe in Calls auf K+S und Shell



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD229F)

Sowohl der meistgehandelte Call-Optionsschein als auch der meistgehandelte Knock-out-Call auf K+S (WKN MC59UF) werden von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Die Aktie des Düngemittelherstellers hat seit seinem Mehrjahreshoch von Mitte April über 40% abgegeben. Auch heute geht es weitere 5% auf 20,55 Euro abwärts. 2. Knock-out-Call auf Uniper (WKN HG1PV4)

In dem Knock-out-Call auf Uniper liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsordern vor. Nach dem gestrigen Kursrutsch verliert die Aktie des Energieversorgers heute weitere 5,5% und notiert bei 11,20 Euro. Die Bundesregierung will offensichtlich die gesetzliche Grundlage für einen „Schutzschirm“ für angeschlagene Energieunternehmen schaffen 3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Der Call-Optionsschein auf Shell wird im bisherigen Handelsverlauf von den Derivateanlegern an der Euwax überwiegend verkauft. Die Analysten von Goldman Sachs haben in einer Branchenstudie die Aktie auf „Buy“, mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Shell-Aktie verliert 0,6% auf 25,20 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment ist negativ in den Handelstag gestartet. Nachdem der DAX am Vormittag unter die 12.700 Punkte-Marke gefallen ist, greifen immer mehr Derivateanleger augenscheinlich zu und steigen in den Markt ein.

