Der sagenhafte Kursanstieg der Hypoport-Aktie auf 618,00 Euro bis Februar 2021 hat zuletzt seinen Blutzoll gefordert, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich kam es zu Beginn dieses Jahres zu einem Bruch der Unterstützung von 400,00 Euro und zeitgleich Aktivierung eines Doppelhochs. Die Folge waren Verluste bis auf einen Kurswert von gerade einmal 182,20 Euro und damit Rückfall auf die Unterstützungszone aus 2018/2019. Dort versucht sich das Papier nun zu stabilisieren, was die geringer werdenden Verluste zum Ausdruck bringen. Ein Trendwechsel steht zwar unmittelbar noch nicht bevor, trotzdem sollte die Aktie jetzt nicht unbeobachtet bleiben.

Kurs gedrittelt

Sollte es tatsächlich im Bereich von 182,00 Euro zu einer Stabilisierung kommen und Hypoport mindestens über 224,00 Euro zulegen können, würden kurzfristige Gewinnchancen an 240,00 und darüber in den Bereich der Junihochs von 273,00 Euro im Rahmen eines Pullbacks durchaus möglich. Um von diesem Szenario überdurchschnittlich und mit einem festen Hebel partizipieren zu können, könnte beispielshalber das Faktor Zertifikat Long auf Hypoport WKN MF1GFS zum Einsatz kommen und würde eine satte Renditechance mit sich bringen. Das Risiko liegt allerdings aufseiten der Käufer, alle Abwärtstrendverläufe sind weiterhin intakt. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 182,20 Euro würde dagegen auf Wochenschlusskursbasis weitere Verlustrisiken in den Bereich von 143,50 und darunter glatt 120,00 Euro bedeuten.