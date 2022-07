Neun Leuchtturmprojekte für eine diverse, integrative Zukunft ausgezeichnet / Deutscher Demografie Preis 2022 in Berlin verliehen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Berlin (ots) - Der demografische Wandel stellt Wirtschaft und Gesellschaft vorgroße Herausforderungen. Vor allem durch die Verrentung derBabyboomer-Generation schrumpft die Erwerbsbevölkerung und verschärft denohnehin schon drastischen Fachkräftemangel. Neun Projekte, die dieservorhersehbaren Dynamik erfolgreich entgegensteuern, wurden am 28. Juni in Berlinmit dem Deutschen Demografie Preis 2022(http://www.deutscher-demografie-preis.de/) ausgezeichnet. Alle neunPreisträger*innen konnten nach Ansicht der Fachjury durch innovative undnachahmenswerte Ideen überzeugen. Mit großem Engagement und Erfindungsgeistsetzen sie sich beispielsweise dafür ein, sogenannte "Future Skills" zuvermitteln, den Ruhestand als aktiven, wertschöpfenden Lebensabschnitt zugestalten, sinnstiftende, würdige Rahmenbedingungen für Pflegekräfte und-bedürftige zu schaffen oder politische Gremien für mehr Diversität zu öffnen.Aus über 100 Einreichungen hat eine mit unabhängigen, hochkarätigen Expert*innenbesetzte Fachjury neun Projekte ausgewählt, die am vergangenen Dienstag imRahmen einer festlichen Gala ausgezeichnet wurden. Eingeladen in das Palais derKulturbrauerei Berlin hatten die Initiator*innen und Partner*innen des Preises:Das Demographie Netzwerk ddn (https://demographie-netzwerk.de/) , Deutsche Bahn,DEVK Versicherungen, Diversity Lab, ING, Siemens , ZEIT Akademie, BAHN-BKK, EY,nextpractice und R+V Versicherung.Preisverleihung vernetzt große Unternehmen mit regionalen Initiativen"Die Lösung von komplexen Problemen gelingt nur gemeinsam. Deshalb ist derpersönliche Austausch Teil der DNA des Demographie Netzwerks und des DeutschenDemografie Preises. Und ich freue mich sehr, dass wir heute hier endlich allepersönlich zusammenkommen können", eröffnete Corinna Vogt, Vorstandsvorsitzendedes Demographie Netzwerks und Geschäftsleiterin DB Training, Learning &Consulting Deutsche Bahn, die dritte und gleichzeitig erste Preisverleihung, diein Präsenz stattfand. In den vergangenen beiden Jahren war der DeutscheDemografie Preis pandemiebedingt virtuell verliehen worden. Moderater MichelAbdollahi konnte 150 geladene Gäste begrüßen, darunter zahlreiche Nominierte,Jury-Mitglieder, Sponsor*innen und Organisator*innen des Preises, die zurfestlichen Gala nach Berlin gekommen waren, um die Preisträger*innen zu feiern."Der demografische Wandel ist eine absehbare, planbare Entwicklung. Wir wissenseit vielen Jahren, wie sich die Bevölkerung verändern wird. DieHerausforderungen, denen wir uns zukünftig gegenübersehen, gehen dabei weit überden Fachkräftemangel hinaus, den aktuell alle Unternehmen erleben. Deshalb