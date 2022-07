Ford Otosan führt Ford-Werk im rumänischen Craiova in die elektrifizierte Zukunft (FOTO)

Craiova, Rumänien (ots) -



- Ford setzt die Transformation des Unternehmens fort. Das Produktionswerk in

Craiova wird als Eigentum an Ford Otosan übertragen

- Ford Otosan plant, in den nächsten drei Jahren 490 Millionen Euro in den

rumänischen Standort zu investieren, um die Produktion auszubauen und eine

Schlüsselrolle bei der Elektrifizierung von Ford in Europa einzunehmen

- Der Ford Transit Courier der nächsten Generation wird 2023 in Craiova

produziert, gefolgt von vollelektrischen Modellvarianten im Jahr 2024

- Ford Otosan produziert weiterhin den Ford Puma sowie ab 2024 die neue

vollelektrische Variante des sportlichen Crossover SUV.



Ford Europa setzt seine Transformation mit Blick auf eine elektrifizierte

Zukunft fort und überträgt heute offiziell den rumänischen Werksstandort an Ford

Otosan. Nach der bereits erfolgten Ankündigung und dem behördlichen

Genehmigungsverfahren schlossen Ford Europa und Ford Otosan nun die Vereinbarung

ab. Damit verbindet sich die Produktionsexpertise des Werks Craiova mit der

umfangreichen Erfahrung von Ford Otosan in den Bereichen Konstruktion,

Engineering und Fertigung von Nutzfahrzeugen. Ford Otosan kündigte überdies an,

in den nächsten drei Jahren insgesamt 490 Millionen Euro in das Werk zu

investieren. Angestrebt werden eine Schlüsselrolle bei der Elektrifizierung von

Ford in Europa sowie eine Steigerung der Produktion im Segment der leichten

Nutzfahrzeuge.