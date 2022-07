BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke arbeitet sich aus dem Corona-Tief heraus. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum bei den Baden-Badenern weiter. Das Leasingneugeschäft kletterte in den Monaten April bis Juni im Vergleich zum noch von der Pandemie geprägten Vorjahreszeitraum um fast die Hälfte auf gut 587 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Grenke konnte damit das dritte Quartal in Folge den Zuwachs im Neugeschäft ankurbeln. Allerdings sank auch die Profitabilität weiter. An der Börse zeigten sich die Anleger jedoch erfreut.

SEVENUM - Eine starke Nachfrage nach verschreibungsfreien Medikamenten treibt den Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke kräftig an. Der Konzernumsatz habe im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um knapp 15 Prozent auf 287 Millionen Euro zugelegt, teilte Shop Apotheke am Dienstag nach vorläufigen Berechnungen im niederländischen Sevenum mit. Zum Ende des ersten Halbjahres liege die Zahl der aktiven Kunden bei 8,6 Millionen, was einem Plus von 0,3 Millionen im zweiten Quartal und 1,5 Millionen im Jahresvergleich entspreche.

BERLIN - Der wegen sinkender Gasflüsse aus Russland in Schieflage geratene Energiekonzern Uniper kann auf staatliche Hilfe hoffen. Neben Krediten ist dabei auch ein Einstieg des Bundes nicht ausgeschlossen. Insgesamt könnte es dabei um mehrere Milliarden gehen. Nach einem Kurseinbruch der Aktie zu Beginn der Woche versucht sich das Papier am Dienstag zunächst an einer Stabilisierung, geriet im Verlauf aber erneut deutlich unter Druck.

BERLIN - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler senkt seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. Das Unternehmen begründete dies in einer Mitteilung am Dienstag mit einer sich eintrübenden Konjunktur sowie "stockenden Verhandlungen". Die Wahrscheinlichkeit, in diesem Jahr noch außerordentliche Erträge im Volumen von 14,3 Millionen Euro aus einem Verkauf oder der Neubewertung von Vermögensgegenständen erzielen zu können, lägen bei mittlerweile weniger als 50 Prozent, teilte Eckert & Ziegler in Berlin mit.