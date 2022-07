Geschäftsführer und Inhaber Joachim Brunner erklärt stolz: „Ich freue mich wirklich, diesen Preis in den Händen halten zu dürfen, denn so ein Preis wie der Exportpreis zeigt, dass wir Produkte anbieten, die international gefragt und erfolgreich sind. Es ist aber auch ein Preis, der die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter und Partner unterstreicht, mit denen wir erfolgreich auf 3 Kontinenten vernetzt zusammenarbeiten. Ich danke daher für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten und freue mich schon auf die Herausforderungen in der Zukunft.“

Buchkirchen, Österreich – 5. Juli 2022 – Die IRW-Press by IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH („IRW-Press” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass sie am 27. Juni 2022 im Rahmen der Exporters‘ Nite, eine Veranstaltung der Wirtschaftskammer Österreich, mit dem Exportpreis in Silber in der Kategorie “Information und Consulting“ ausgezeichnet wurde. https://news.wko.at/news/oesterreich/exportpreis-2022-ehrung-fuer-oest ... . Die Preise wurden von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Wirtschaftsstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler überreicht.

Exportpreis 2022 in Silber geht an IRW-Press by IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

