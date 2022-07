Wien (APA-ots) - Die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie, VÖZ, beweist mit ihrer soeben präsentierten Roadmap Weitblick und zeigt ihre Innovationsenergie für eine klimafit gebaute Umwelt: "Nachhaltig und vorausschauend haben wir uns in den vergangenen Jahren in Richtung CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft engagiert - die ersten Früchte können wir bereits ernten: "Die Bauteilaktivierung etabliert sich im mehrgeschoßigen Wohnbau wie auch bei Bürobauten und hat angesichts der aktuellen Hitzewelle ihr Potenzial gezeigt. Die innovative Technologie wird als Klimaschutzmaßnahme bereits in einigen Bundesländern wie auch vom Klima- und Energiefonds gefördert. Die Zementproduktion reduziert ihren CO2-Ausstoß laufend und zukünftig werden Treibhausgase zu neuen Werkstoffen - Stichwort Carbon-to-Product - weiterverarbeitet werden können, womit die Zementindustrie in puncto Kreislaufwirtschaft eine steile Vorgabe für andere Industriebranchen liefert", so Sebastian Spaun, Geschäftsführer VÖZ, in seinem Resümee über das Jahr 2021. Kreislaufwirtschaft ist eines der wichtigen Stichworte der Zukunft, die Zementindustrie liefert dazu einen wertvollen Beitrag: Zement und Beton können zu 100 Prozent wiederverwendet werden.

Das Jahr 2021 war nach der Corona-Zeit kein einfaches Jahr: Es war gekennzeichnet durch verunsicherte und sehr vorsichtige Auftraggeber, durch Lieferengpässe und extreme Preisschwankungen, die sich 2022 nahtlos fortsetzten. "Die durch den Ukraine-Krieg enorm gestiegenen Strom- und Betriebsmittelpreise setzen unsere Mitgliedsunternehmen zusätzlich unter Druck. Doch auch diesbezüglich punkten die Baustoffe Zement und Beton: Regional hergestellt benötigen die weltweit am meisten verwendeten Materialien keine Rohstoffe aus dem Ausland und können so weiterhin pünktlich geliefert werden", so Spaun.

2021 erwirtschaftete die österreichische Zementindustrie einen Umsatz von 517,5 Mio. Euro - um 12,5 Prozent mehr als 2020. Insgesamt produzierten die acht Zementwerke 2021 an die 5,6 Millionen Tonnen Zement - das sind 6,5 Prozent mehr als im Jahr 2020. Spannend ist ein Blick auf die Brennstoffe: insgesamt wurden 2021 über 75 Prozent der fossilen Energieträger durch Ersatzbrennstoffe (Sägemehl, Altholz, Gummiabfälle, heizwertreiche Fraktion, landwirtschaftliche Rückstände) substituiert. Auf ebenfalls hohem Niveau befindet sich zudem die Ressourcenschonung: Pro Tonne Zement wurden bereits 447 Kilogramm an alternativen Materialien einer neuerlichen Verwertung zugeführt. Verbesserungen gab es zudem bei der Emission von Luftschadstoffen, beispielsweise wurde bei Staub eine Reduktion um 12 Prozent im Vergleich zu 2020 erzielt. Auch die bahnverladenen Frachten sind das vierte Jahr in Folge gestiegen. Diese Zahlen spiegeln sich auch in den Anlageinvestitionen der Werke wider: 2021 wurde 66,7 Millionen Euro in Anlagen investiert (2020 waren es 49,2). Der Mitarbeiterstand stieg von 1.199 (2020) auf 1.217 im Jahr 2021 (+1,5 Prozent), die Lehrlingszahlen stiegen um 2,8 Prozent und die Anzahl an Frauen um 2,3 Prozent.