Wie das Unternehmen mitteilt, haben beide Parteien einen verbindlichen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Durch die Vereinbarung kann Portofino eine Mehrheitsbeteiligung an einem 8.445 Hektar großen Konzessionsgebiet im Lithium-Salar Arizaro erwerben, das sich im Zentrum des weltbekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbarer Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten befindet.

Durch eine Kooperation mit dem staatlichen Bergbauunternehmen REMSA in Argentinien, sichert sich Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR; OTCQB: PFFOF; FRA: POTA) den Zugang zu einem der größten Lithium-Salare in der argentinischen Provinz Salta. Der Salar Arizaro im Westen der Provinz Salta hat eine Fläche von etwa 1.600 Quadratkilometern! Salta gilt weltweit als eines der besten Gebiete für Lithiumexploration.



Abbildung 1: Der Salar Arizaro befindet sich im Westen der Provinz Salta auf einer Höhe von 3.460 Metern und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1.600 Quadratkilometern.



Abbildung 2: Ein Blick auf Google Earth zeigt, wie groß der Salar Arizaro tatsächlich ist. Die Grenze zu Chile und die Distanz zum Meer kann als Anhaltspunkt dienen.

Das argentinische Geologenteam des Unternehmens hat erste Erkundungskartierungen und Probenahmen durchgeführt. Ein gezieltes systematisches Programm mit Schürfgrabungen, Probenahmen und oberflächennahen Erdbohrungen wird voraussichtlich in Kürze beginnen.

Wie bereits bekannt gegeben wurde, haben Portofino und REMSA eine Reihe weiterer Mineralkonzessionsgebiete mit Potenzial für die Auffindung von Lithium-Sole identifiziert, und das Unternehmen wird die Verhandlungen mit REMSA fortsetzen, um in naher Zukunft zusätzliche Kooperationsvereinbarungen abzuschließen. Die Prospektionen und die ersten Explorationskampagnen werden von REMSA durchgeführt, wobei Portofino technische Beiträge leistet.

David Tafel, CEO von Portofino, kommentierte: „Diese einzigartige Vereinbarung bietet Portofino eine bedeutende Gelegenheit, sich im größten Lithiumsole-Salar in Salta zu positionieren. Wir freuen uns sehr, diese erste Kooperationsvereinbarung abschließen zu können, und gehen davon aus, dass wir eng mit REMSA zusammenarbeiten werden, um weitere Vereinbarungen bezüglich bestimmter identifizierter lithiumhaltiger Salar-Konzessionsgebiete abzuschließen.“

Herr Alberto Castillo, CEO von REMSA, ergänzte: „Das Team von Portofino hat ein hohes Maß an professionellen und technischen Fähigkeiten bewiesen, und REMSA freut sich darauf, diese Beziehung auszubauen. Die Provinz Salta hat eine konsequente, transparente und verantwortungsvolle Mineralpolitik eingeführt, die zu beträchtlichen, nachhaltigen ausländischen Investitionen führt, die der lokalen Wirtschaft immense Vorteile bringen und gleichzeitig dem Schutz unserer Umwelt Vorrang einräumen.“

Abhängig von den Ergebnissen der Oberflächenprobenahmen und der geophysikalischen Explorationsaktivitäten kann Portofino zusammen mit seinem argentinischen Partner RONIALEM S.R.L. eine Initiative zur Gründung eines Joint Ventures mit REMSA vorschlagen. Dieser Vorschlag wäre an bestimmte Zahlungsbedingungen geknüpft.

Der Lithium-Salar Arizaro

Der Salar Arizaro befindet sich im Westen der Provinz Salta auf einer Höhe von 3.460 Metern. Der Salar erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1.600 Quadratkilometern und ist damit einer der größten Salzseen der Welt und der zweitgrößte in Argentinien. Die durch die Anden führende Eisenbahnstrecke Salta-Antofagasta und die gut ausgebaute Provinzstraße 27 führen mitten durch den Salar.

Der Salar befindet sich in einem unregelmäßigen Becken mit Nordost-Südwest-Ausrichtung, das etwa 80 Kilometer lang und bis zu 30 km breit ist. Es wird angenommen, dass das Becken durch Verwerfungen begrenzt ist und hauptsächlich mit halbverfestigten Sanden und Geröllen gefüllt ist.

Innerhalb des Beckens kommen Solen vor, die Berichten zufolge in Zonen eingeteilt sind, wobei lithium- und kaliumreiche Solen in der Vergangenheit bis in Tiefen von mehreren hundert Metern unter der Oberfläche beprobt wurden. Mehrere internationale Unternehmen führen im Salar Arizaro Probenahme- und Bohrprojekte durch, wobei Bohrungen in Tiefen von bis zu 500 m geplant sind.

REMSA ist eine im Jahr 1985 gegründete Gesellschaft, die für die Verwaltung der Energie- und Mineralressourcen der Provinz Salta zuständig ist. Sie trägt zur produktiven und sozialen Entwicklung der Provinz bei, indem sie die Exploration und Entwicklung von Projekten in den Bereichen Bergbau und Energie verwaltet und fördert.

Fazit: Portofino hat seine Aktionäre lange auf die Folter gespannt. Gefühlt haben sich die Verhandlungen mit der staatlichen REMSA über Jahre hingezogen. Dafür steht am Ende ein wegweisender Deal, der es Portofino ermöglicht, die Mehrheit an einem künftigen Lithiumprojekt zu erwerben. Gleichzeitg sichert sich die staatliche REMSA einen großen Anteil an dem Projekt. Dadurch will der argentinische Staat sicherstellen, dass er nicht nur durch Steuern, sondern ganz direkt an den Cash Flows aus der Lithiumproduktion beteiligt wird. Der exemplarische Deal mit Portofino soll damit aus argentinischer Sicht Fehler der Vergangenheit vermeiden, wo wertvolle Salare vollständig in privater Hand bzw. in den Händen chinesischer Staatsbetriebe endeten. Argentinien beansprucht zu Recht einen größeren Teil der Wertschöpfung. Aufgrund dieses Eigeninteresses sollt man erwarten, dass Genehmigungsprozesse oder die spätere Erschließung von Lithiumquellen staatlichen Rückenwind erhalten und nicht -wie in anderen argentinischen Provinzen leider der Fall – an ineffizienter Bürokratie scheitern. Auch davon kann Portofino mit seinem Projekt in der Nachbarprovinz Catamarca ein Lied singen.

