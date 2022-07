Osisko Development unterzeichnet Abkommen mit Williams Lake First Nation für das Goldprojekt Cariboo

MONTREAL, 5. Juli 2022 - Osisko Development Corp. („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... ) (ODV TSX.V & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass Williams Lake First Nation („WLFN“) und Barkerville Gold Mines Ltd. („BGM“), die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, ein Beteiligungsabkommen („das Abkommen“) in Bezug auf die Entwicklung des Goldprojekts Cariboo („das Projekt“) abgeschlossen haben, das sich im traditionellen Gebiet der WLFN befindet.

Das Abkommen stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Beziehung dar und unterstützt unsere gemeinsame Vision, ein sozial und ökologisch nachhaltiges Projekt zu entwickeln.

Das Abkommen wird unsere langfristigen Beziehungen durch einen Rahmen für eine vorhersehbare, kooperative und respektvolle Zusammenarbeit bei laufenden Entwicklungsangelegenheiten stärken und gleichzeitig den gegenwärtigen und zukünftigen Generationen der WLFN die Möglichkeit bieten, nutzbringend an den Vorteilen des Projekts teilzuhaben. Osisko Development möchte WLFN, BGM und unseren jeweiligen Verhandlungsteams für ihre Bemühungen und ihr Engagement beim Zustandekommen dieses Abkommens danken.

Die genauen Bedingungen des Projektabkommens bleiben vertraulich; es sieht jedoch ein gründliches und umfassendes Verfahren für die Entwicklung und den Betrieb des Projekts mit der Zustimmung und Unterstützung der WLFN vor.

Willie Sellars, Chief der WLFN, äußerte sich zum Ausbau der Beziehung: „Das Unternehmen hat sich proaktiv für einen robusten Prozess der Zusammenarbeit mit WLFN eingesetzt, der unser Engagement für einen nachhaltigen Bergbau in unserem traditionellen Gebiet respektiert, insbesondere am Standort der QR-Mühle in der Nähe von Likely, BC, einem wichtigen Aufbereitungsstandort, der für das Projekt vorgesehen ist. Das Abkommen bietet WLFN einen Sitz am Tisch und bessere Möglichkeiten, die Prinzipien der wirtschaftlichen Versöhnung, des Umweltschutzes und zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten für WLFN-Mitglieder zu fördern.“