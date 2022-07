(neu: Kursverlauf im 1. Absatz aktualisiert und "Handelsblatt"-Bericht im 2. Absatz)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Bericht über eine mögliche staatliche Rettung von Uniper haben die Aktien des Energiekonzerns die Verluste am Dienstag etwas eingegrenzt. Nachdem das "Handelsblatt" am Nachmittag über einen möglichen Einstieg des Bundes berichtete, brach ihr Kurs zunächst um mehr als 18 Prozent auf 9,25 Euro ein und erreichte damit ein Rekordtief. Anschließend machten die Papiere einen Teil der Verluste wett und gingen noch mit einem Minus von 9,5 Prozent aus dem Xetra-Handel. Die Aktien des Uniper-Großaktionärs Fortum fielen in Helsinki um fast vier Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2020.

Bei dem strauchelnden Uniper-Konzern, Deutschlands größtem Importeur russischen Gases, ist dem "Handelsblatt" zufolge eine Aktienbeteiligung des Bundes von bis zu 25 Prozent im Gespräch. Der Bund könne die Papiere zu einem jeweiligen Nennwert von 1,70 Euro bei Uniper zeichnen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Dies entspräche gut 150 Millionen Euro. Zudem sei eine stille Beteiligung des Bundes im Gespräch. Diese könnte demzufolge ein Volumen zwischen drei bis fünf Milliarden Euro haben.