Nachdem sich der MDax-Wert zu Tagesbeginn noch an einem Stabilisierungsversuch versucht hatte, gab sein Kurs im Handelsverlauf deutlich nach. Am Nachmittag sank er um bis zu 18 Prozent auf 9,245 Euro und damit unter sein bisheriges Rekordtief von 9,80 Euro. Bis zum Handelsende konnte die Aktie ihre Verluste etwas eindämmen, schloss aber immer noch mit einem Minus von etwas mehr als neun Prozent auf 10,25 Euro. Seit einem Monat hat sich der Kurs damit mehr als halbiert, seit dem Jahreswechsel beläuft sich das Minus auf gut 75 Prozent. Die Marktkapitalisierung fiel unter die Marke von vier Milliarden Euro.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper kann in seiner Schieflage durch sinkende Gasflüsse aus Russland auf staatliche Hilfe hoffen. Neben Krediten ist auch ein Einstieg des Bundes nicht ausgeschlossen. Insgesamt könnte es dabei um mehrere Milliarden Euro gehen. Die Anleger konnte dies aber kaum beruhigen. Der Kurs der Aktie rutschte zeitweise auf den tiefsten Stand seit der Abspaltung des Unternehmens von Eon im Herbst 2016. Inzwischen gehört Uniper zum finnischen Konzern Fortum .

Bereits nach dem Ausverkauf der Aktie am Montagnachmittag habe der Börsenwert des Energieversorgers deutlich unter dem Wert gelegen, den allein das Gas in seinen eigenen Speichern habe, schrieb Analyst Sam Arie von der Schweizer Bank UBS. Dies spreche für eine übertriebene Kurskorrektur. Die Anleger dürften allerdings nicht zurückkommen, bevor es Klarheit über eine mögliche Weitergabe höherer Gaskosten oder einen möglichen staatlichen Rettungsplan gebe, fügte der Experte hinzu.

Dabei wird einem Pressebericht von Dienstagnachmittag zufolge ein Einstieg des Bundes mit einer Aktienbeteiligung von bis zu 25 Prozent diskutiert. Der Bund könnte die Papiere zu einem Nennwert von 1,70 Euro bei Uniper zeichnen, berichtete das "Handelsblatt" mit Verweis auf informierte Personen. Das entspräche gut 150 Millionen Euro.

Ergänzend sei den Insidern zufolge eine stille Beteiligung des Bundes im Gespräch. Diese könnte ein Volumen zwischen drei bis fünf Milliarden Euro haben. Am Montag hatte es bereits seitens der Nachrichtenagentur Bloomberg Berichte um mögliche Hilfsgelder von bis zu neun Milliarden Euro gegeben. Die Agentur berief sich bei dieser Zahl auf eine mit der Sache vertraute Person. Für den Markt stelle sich die Frage, ob Uniper zur "Lufthansa 2.0" werde, kommentierte Lueder Schumacher, Analyst bei der französischen Großbank Societe Generale. Das Paket umfasse wohl einige Maßnahmen, aber der Markt sorge sich vor allem wegen einer wohl stark verwässernden Kapitalerhöhung, so der Experte. Ein Staatseinstieg würde zwar Banken beruhigen, aber das Problem hoher Gaspreise nicht lösen, so Schumacher.