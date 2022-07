Skyhawk kündigt Kooperationsvereinbarung mit Sanofi für Onkologie- und Immunologie-Targets an

Paris und Boston (ots/PRNewswire) - Unternehmen benutzen Skyhawks firmeneigene

SkySTAR(TM)-Plattform, um neuartige kleine Moleküle zu entdecken und zu

entwickeln, die das RNA-Spleißen modulieren, um anspruchsvolle Ziele in der

Onkologie und Immunologie zu erreichen.



Skyhawk erhält Vorauszahlungen in Höhe von 54 Mio. USD sowie potenziell über 2

Mrd. USD in Form von Entwicklungs-, Zulassungs- und kommerziellen Meilensteinen.