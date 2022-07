Bund droht große Chance auf Gas-Einsparpotenziale in Raffinerien zu vergeben / Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Berlin (ots) - In Erwartung der weiter rückläufigen und perspektivisch komplett

ausbleibenden russischen Erdgaslieferungen sollen in Bundestag und Bundesrat in

dieser Woche umfangreiche energie- und emissionsrechtliche Vorschriften geändert

werden, um den Wechsel von Gas auf andere Energieträger zu ermöglichen. Große

Potenziale zur kurzfristigen Einsparung von Erdgas in Raffinerien und anderen

Industriezweigen können nach den vorliegenden Gesetzentwürfen allerdings nicht

erschlossen werden.



Erdgas wird derzeit neben dem Raumwärmesektor und der Stromerzeugung vor allem

in der Industrie zur Erzeugung von Prozesswärme oder auch von Wasserstoff

benötigt. Kurzfristig kann in der Stromerzeugung der Wechsel auf Kohlekraftwerke

und im Industriebereich der Wechsel auf andere Energieträger, vor allem

Flüssiggas oder Heizöl, dazu beitragen, erhebliche Erdgasmengen einzusparen.