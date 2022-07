Ein Schweinefleischproduzent, ein Mobilfunkanbieter, ein Suchmaschinenspezialist, ein Immobilienentwickler sowie ein Silberproduzent schafften es in die China-Auswahl von Markus Frohmader. Er schreibt im Smart Investor über seinen China-Korb, in den er auch vier ausgewählte ETFs packt: "Antizyklisch erscheinen die zum Teil hohen Abschläge übertrieben und als attraktiver Einstiegspunkt."

Stock Picking im Fernen Osten China In Your Hand: Diese sechs Aktien und vier ETFs in Ihr Asien-Depot!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer