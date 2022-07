Dax 10.000, Kommentar zum Aktienmarkt von Werner Rüppel

Frankfurt (ots) - Nach einem miserablen Monat Juni sind die Kurse am deutschen

Aktienmarkt weiter nach unten gerutscht. So ist der Dax am Dienstag im Verlauf

auch unter das im März erreichte Jahrestief bei 12424 Punkten gefallen. Es tobt

der Bär. Und Altmeister Jens Ehrhardt sagt: "Bei einem Gas-Lieferstopp wäre

sogar ein Dax-Sturz auf 10.000 Punkte möglich." Ist die Situation wirklich so

dramatisch?



Zunächst einmal lehrt uns die Vergangenheit, dass es schon öf­ters dramatische

Dax-Abstürze gab, wenn sich die Fundamentaldaten änderten. So ging es mit dem

Dax beim Platzen der Dotcom-Blase um 73 Prozent, in der Finanzkrise 2008/09 um

bis zu 49 Prozent und 2011 um bis zu 33 Prozent nach unten. Der Dax ist ein sehr

zyklischer Index, der sehr große Ausschläge kennt. Ein Einbruch von dem zu

Jahresbeginn er­reichten Hoch von mehr als 16.000 Punkten bis auf 10.000 Zähler

wäre für den Dax zwar nicht normal, aber eben auch nicht singulär.