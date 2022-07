Geek Bar führt neue Charta für die Lieferkette auf dem britischen Markt ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der führende Hersteller von

Einweg-Vape-Geräten, Geek Bar, hat eine neue Charta für die Lieferkette

eingeführt, um die höchsten Standards für die Arbeit von Vertriebshändlern und

Einzelhändlern zu gewährleisten und um zu verhindern, dass nicht konforme und

gefälschte Produkte mit der Identität der Marke auf den britischen Markt

gelangen. Sie soll auch gegen den Verkauf von Produkten des Unternehmens an

Minderjährige vorgehen.



Die Charta ist die jüngste Entwicklung des Unternehmens, um das Problem der

illegalen Einweg-Vape-Produkte in den Griff zu bekommen, das zu zahlreichen

Razzien der Handelsnormen in Einzelhandelsgeschäften geführt hat, die diese

Produkte verkaufen. Das Unternehmen war maßgeblich an der Schließung von

Fabriken beteiligt, die gefälschte Produkte in China herstellen; es hat einen

Leitfaden zum Erkennen gefälschter Produkte herausgegeben; es hat eng mit der UK

Vaping Industry Association und anderen Einzelhandelsverbänden

zusammengearbeitet, um das Bewusstsein für die Probleme in der Lieferkette für

Einweg-Dampfgeräte zu schärfen; und es hat seine Verpackungen und sein Design

überarbeitet, um die größtmögliche Übereinstimmung mit Produktstandards und

Vorschriften zu gewährleisten.