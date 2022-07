Jolywood wird von EUPD Research als „Top Brand PV 2022" ausgezeichnet

SHANGHAI, 6. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Jolywood wurde kürzlich von EUPD Research, einem renommierten Marktforschungsunternehmen mit Hauptsitz in Bonn, Deutschland, als „Top Brand PV 2022" ausgezeichnet. Die von EUPD Research verliehene Auszeichnung „Top PV Brand" ist in der PV-Branche hoch anerkannt. Sie wird nach den strengen Kriterien des Global PV Installer Monitor geprüft, bei dem Tausende von Installateuren und nachgelagerten Interessengruppen an einer Umfrage teilnehmen, um die Markenbekanntheit, Produktleistung und Servicequalität der PV-Anbieter zu bewerten.

Jolywood wurde dank seiner selbst entwickelten Niwa-Module, die auf der fortschrittlichsten TOPCon-PV-Technologie basieren und auf dem europäischen Markt anerkannt sind, zu einer der Top-PV-Marken in Deutschland im Jahr 2022 gewählt. Sie ist bei ihren Zielkunden und Geschäftspartnern weithin anerkannt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit aus.