KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Melnyk:

"Im politischen Berlin dürfte die Personalie mit Begeisterung aufgenommen werden. Denn das Verhältnis zwischen Melnyk und einer stattlichen Reihe deutscher Spitzenpolitiker ist zerrüttet. Vorneweg das Verhältnis zu Bundeskanzler Olaf Scholz, den der Un-Diplomat eine "beleidigte Leberwurst" nannte, weil Scholz die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine als Grund angeführt hatte, selbst nicht nach Kiew zu reisen. Der "Leberwurst-Eklat" zeigt allerdings auch die Qualitäten Melnyks, der es virtuos verstand, seinen Anliegen größtmögliche Öffentlichkeit zu verschaffen. Die Leberwurst-Äußerung, die sogar in der New York Times ein Thema war, sorgte wochenlang für Schlagzeilen, weil Melnyk zum Leidwesen des Kanzlers die Sache geschickt am Köcheln hielt, etwa mit seinem sogenannten Leberwurst-Gipfel mit einem Südpfälzer Metzger."/zz/DP/jha