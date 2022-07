FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Luganer Erklärung/Wiederaufbau Ukraine:

"Damit die hehren und richtigen Ziele der Luganer Erklärung für den Wiederaufbau der "freien und demokratischen, korruptions- und CO2-freien" Ukraine auch erreicht werden, ist ein langer Atem, viel Arbeit und noch mehr Kontrolle nötig. Es ist auch unzweifelhaft richtig, sofort damit zu beginnen. Denn das überfallene Land benötigt sofort Hilfe. Nicht nur, damit sich Ukrainerinnen und Ukrainer vor allem im Osten und Süden gegen den russischen Aggressor wehren können, sondern damit im restlichen Land nicht alles zusammenbricht und es weiter so etwas wie eine Bleibeperspektive gibt. Die Mittel zum Wiederaufbau sollten an Bedingungen geknüpft werden, damit sie auch möglichst allen Menschen in der Ukraine zugutekommen. Schließlich war die Ukraine vor dem russischen Überfall trotz aller Reformanstrengungen im Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 122 von 180. Nur wenn der Prozess möglichst transparent ist, werden die Menschen in den Geberstaaten das Projekt unterstützen."/zz/DP/jha