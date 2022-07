TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/22

09:00 SPA: Industrieproduktion 05/22

10:30 GBR: S&P Global / CIPS Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 06/22 10:50 EUR: Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/22

11:30 DEU: Bundesbank, Pressegespräch zum Zahlungsverhalten in Deutschland 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:00 EUR: EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 15:00 EUR: EZB, Monatsbericht Juni zu APP-Kaufprogramm 15:45 USA: S&P Global USA Dienstleistungen 06/22 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 06/22

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich)



DEU: Eröffnung Internationale Handwerksmesse unter anderem mit Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Bundestag. Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD); weitere Themen u.a.: Forschungsbericht, Euro-Einführung in Kroatien

------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: About You, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker Q1 (detailliert)

07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Baader Bank, Hauptversammlung

10:00 DEU: VW stellt neue Auflage des Pick-ups Amarok vor 11:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung



DEU: Deutsche Euroshop Ablauf der Frist für Angebot durch den Finanzinvestor Oaktree und Cura, der Vermögensverwaltung beziehungsweise Family Office der Familie Otto DEU: Expert - Bilanz-Pk zum Geschäftsjahr 2021/2022

DEU: Volkswagen. Baubeginn der VW-Batteriezellfabrik. In Niedersachsen entsteht eines von bisher sechs geplanten Werken in Europa, in denen der Volkswagen-Konzern künftig eigene Akkus für die Ausstattung seiner Elektromodelle fertigen will - unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Stephan Weil, VW-Vorstandschef Herbert Diess, Technikvorstand Thomas Schmall und Betriebsratschefin Daniela Cavallo