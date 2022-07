Praktisch seit Jahresanfang befindet sich der Euro Bund-Future im freien Fall, nachdem zuvor eine langwierige Seitwärtsspanne zwischen 167,50 und 179,62 Euro zur Unterseite aufgelöst wurde. Dabei wurden die Erwartungen an die damals ausgerufenen Kursziele mehr als erfüllt, erst im Bereich von 140,67 Euro konnte eine dynamische Gegenbewegung gestartet werden und brachte erste Kursgewinne an den 50-Tage-Durchschnitt um 150,41 Euro hervor. Dort pausierte der Future zuletzt einige Tage, scheint aber mit den weiter nachlassenden Notierungen an den Aktienmärkten wieder Anfahrt zu gewinnen und könnte demnächst eine fünfte und finale Kaufwelle an einen größeren Horizontalwiderstand der letzten drei Jahre vollziehen.

156,22 EUR im Blick

Ein Ausbruch über die Höchststände vom 1. Juli bei 151,65 Euro könnte weitere Käufer in den Markt treiben und den Euro Bund-Future an die zentrale Hürde der letzten drei Jahre zwischen 156,22 und 157,33 Euro weiter vorantreiben. Ein derartiger Fall würde sich entsprechend gut für ein kurzfristiges Long-Engagement anbieten und könnte beim Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VV4HT7 eine Rendite von 155 Prozent hervorbringen. Spätestens an der Zielmarke angelangt, sollten aber wieder längere Gewinnmitnahmen zwingend einkalkuliert werden. Gelingt es dagegen nicht, die aktuellen Monatshoch zu überwinden, müssen unterhalb von 147,70 Euro Abschläge auf 145,00 Euro einkalkuliert werden.