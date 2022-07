Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits angekündigt, dass Gold derzeit für die Anleger nicht den vermeintlich sicheren Hafen darstellt, den es in früheren Krisenzeiten immer geboten hatte. Dies soll nicht bedeuten, dass Gold nicht weiterhin ein gutes Geldaufbewahrungsinstrument darstellt. Die Spekulanten kommen derzeit aber kaum auf ihre Kosten. Gestern ist das Edelmetall derart unter Druck geraten, dass die latente Unterstützungszone unterschritten wurde, und die wichtigere Unterstützung bei rund 1.760 USD nun getestet wird. Der Abwärtstrend ist somit weiterhin intakt und hat sich zuletzt etwas beschleunigt.

Der S&P500 befindet sich seit Jahresbeginn in einem Abwärtstrend. Dieser wird immer wieder von Gegenbewegungen unterbrochen. Eine solche wurde zuletzt unterschritten, ohne dass bislang Abwärtsdynamik aufgekommen ist. Auch der Handelstag nach dem US-Feiertag gestaltete sich eher stabil. Die Indikatoren verlaufen weiterhin im neutralen Bereich. Eine Trendwende ist somit noch nicht absehbar, Abwärtsdruck sollte gleichwohl ebenso nicht erwartet werden.

Offenbar war es nicht mehr zu verhindern, dass der DAX unter das Tief vom März dieses Jahres fällt. Der gestrige Handelstag kommt damit einer Kapitulation der „Bullen“ gleich. Allerdings, und das fällt deutlich auf, sind die Umsätze nicht in dem Maße angestiegen, wie man das an einem solchen Tag hätte erwarten können. Das leichte Anziehen des Volumens ist verglichen mit den Umsätzen im März eher bescheiden. Die Indikatoren haben zwar wieder nach unten gedreht, konnten aber zuvor kaum nennenswerte Signale generieren, sodass auch jetzt nicht von nachhaltigen Verkaufssignalen die Rede sein kann. Somit ist die aktuelle Lage zwar immer noch angespannt, Panik sieht aber anders aus. Eine sofortige Erholungsbewegung ist in den nächsten Handelstagen durchaus möglich und wahrscheinlich. Der übergeordnete Abwärtstrend dürfte aber unverändert anhalten.

