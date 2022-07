JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3300

Kursziel alt: 3300

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden, optimistischen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Besonders positiv sieht sie kurzfristig Danone und Symrise, eher negativ die schwedische Essity. Grundsätzlich sind Danone und Reckitt sowie auch L'Oreal und Nestle ihre Favoriten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 20:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.