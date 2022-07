Wirtschaft Einzelhandel befürchtet Lieferprobleme bis Mitte 2023

München (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland befürchtet noch für ein ganzes Jahr Lieferprobleme. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.



Gleichzeitig klagten demnach rund 76 Prozent der Einzelhändler im Juni, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden können. Im Mai waren es 80 Prozent. "Auch in diesem Jahr wird es zu Weihnachten wieder Lücken in den Regalen geben", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.