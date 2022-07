JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 82 auf 75 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Prognosen an die bekannten Schäden in der Rückversicherungsbranche angepasst, schrieb Analyst Philip Kett in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das Hauptaugenmerk dürfte aber auf die Bilanz mit dem erhöhten Verschuldungsgrad gerichtet sein./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 14:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 19:00 / ET





