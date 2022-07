Die Corona-Pandemie zum Trotz: Die Menschen waren nach dem Jahr 2020 so reich wie nie gewesen. Erstmals konnten die weltweiten privaten Haushalte beim Bruttovermögen die Schallmauer von 200 Billionen Euro durchbrechen. Das geht aus dem Allianz Global Wealth Report hervor. Für das aktuelle Jahr sagen Allianz-Volkswirte eine weitere Steigerung um 7% voraus. Auffällig: Zu Beginn des Jahres 2022 befanden sich rund 85% des Gesamtvermögens im Besitz der reichsten 10% der Weltbevölkerung. Auch in Deutschland steigt das Bruttovermögen fast jedes Jahr weiter an. Im Jahr 2021 lag es bei 85.370 Euro pro Person. Das macht auf der Rangliste der 20 reichsten Länder Rang 19 vor Italien. Das Nettovermögen betrug demnach 61.760 Euro pro Kopf. Hierzulande besitzen die reichsten 10% der Bevölkerung rund 65% des Gesamtvermögens. Eine ungleiche Verteilung, die aber deutlich gesünder ist als die weltweite Verteilung.

In Deutschland investieren die Menschen ihr Vermögen vor allem in drei Dinge: Immobilien, Aktien und Versicherungen. Im Jahr 2020 investierten deutsche Privatanleger zum ersten Mal seit 2000 mehr Geld in Aktien und Fonds als in Versicherungen. Während der Corona-Pandemie hielt dieser Trend an. Der Aktienmarkt schein traditionelle und klassische Anlageoptionen immer mehr zu verdrängen, eine jedoch nicht: die Immobilien. Das Betongold bleibt weiter das liebste Kind der wohlhabenden Deutschen, die ihr Vermögen investieren wollen. Das zeigt auch eine aktuelle Studie des Handelsblatt Research Institute, die im Auftrag von Multi Family Offices erstellt wurde. Diese ergab, dass 42,6% des Vermögens der befragten deutschen Privatanleger, die allesamt über ein Vermögen über 500.000 Euro besitzen, in Immobilien investiert sind. 24,6% stecken in Aktien und Fonds.

Linus Digital Finance (ISIN: DE000A2QRHL6) als moderne Immobilien-Aktie

Das Unternehmen aus Berlin steht für den modernen Aktienmarkt. Linus Digital Finance hat eine Plattform geschaffen, die sowohl institutionellen Anlegern als auch Privatanlegern spannende Investments auf dem Immobilienmarkt ermöglicht. Dadurch öffnet das FinTech die Branche für deutlich mehr Anlegerinnen und Anleger – auch für die, die sich womöglich keine Immobilie leisten können. Die digitale Plattform könnte einen Teil des modernen Immobilienmarktes darstellen. Seit der Gründung von Linus Digital Finance im Jahr 2016 konnte das Unternehmen das Kapital stets erhöhen. Auch den Weg an die Börse hat es bereits gefunden.