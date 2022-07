APA ots news: IFM GIF beabsichtigt Teilangebot an die Aktionäre der Flughafen Wien AG

Der Preis entspricht einer Prämie von 25,5%



Wien/Niederösterreich (APA-ots) - Wie am 13. Juni 2022 bekannt gegeben, hat Airports Group Europe S.à r.l. ("Airports Group Europe"), eine indirekte Tochtergesellschaft von IFM Global Infrastructure Fund ("IFM GIF), zusätzliche Aktien der Flughafen Wien Aktiengesellschaft (ISIN AT00000VIE62) erworben und hält über 40,0% des gesamten Grundkapitals des Flughafen Wien. Im Anschluss an diese Veröffentlichung entschied die österreichische Übernahmekommission, dass Airports Group Europe angesichts der vorliegenden Beteiligungsstruktur und Governance-Situation der Flughafen Wien AG aufgrund der Ausnahme gemäß § 24 (2) Z 2 ÜbG nicht verpflichtet ist, ein Pflichtangebot für alle verbleibenden Aktien des Unternehmens abzugeben. Die Airports Group Europe freut sich daher bekannt zu geben, dass sie beabsichtigt, ein Teilangebot gemäß §§ 4 ff ÜbG für rund 10% der Anteile am Flughafen Wien abzugeben.