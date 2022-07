Wirtschaft Umsatz im Dienstleistungssektor deutlich gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im April 2022 real 10,4 Prozent und nominal 15,3 Prozent mehr umgesetzt als im Vorjahresmonat. Die Dienstleistungsproduktion stieg im gleichen Zeitraum um 9,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



In der Personenbeförderung in der Luftfahrt stiegen die Umsätze im April 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 359,8 Prozent an. In der Pandemie war der Flugverkehr stark eingeschränkt, die Anzahl an Fluggästen sank deutlich und die Umsätze brachen stark ein. Die Zahl der Beschäftigten an deutschen Flughäfen war in dieser Zeit stark gesunken.