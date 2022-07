JEFFERIES stuft CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: CREDIT SUISSE GROUP AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,00

Kursziel alt: 6,90

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Credit Suisse von 6,90 auf 6,00 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung sinkender Erträge und steigender Kosten der Schweizer Großbank habe sie ihre Ergebnisprognosen (EPS) für 2023 und 2024 um 5 bis 25 Prozent reduziert, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach drei Gewinnwarnungen in den vergangenen drei Quartalen bleibe sie vorsichtig./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 13:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.