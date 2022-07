Wirtschaft Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe legt leicht zu

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im Mai 2022 gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt minimal gestiegen. Das Plus lag bei 0,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.



Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich ein Rückgang von 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2021 lag der Auftragseingang kalenderbereinigt 3,1 Prozent niedriger. Das Volumen der Auslandsaufträge stieg im Mai gegenüber April um 1,3 Prozent.