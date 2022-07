"Die deutschen Investmentmärkte sind in den Wochen nach Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine in eine neue Phase eingetreten. Innerhalb weniger Wochen haben sich für Investoren die Vorzeichen auf den Anlagemärkten verändert. Neben den geopolitischen Verwerfungen und den deutlich eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten war es allen voran das Ende der lockeren Geldpolitik und die nun auch von der EZB eingeläutete Zinswende, die viele Investoren veranlasst bzw. auch gezwungen hat, ihre Anlagestrategie zu justieren und zum Teil neu zu denken. Finanzierungskonditionen haben sich innerhalb kürzester Zeit spürbar verändert und die Swap Rates spiegeln die aktuellen Erwartungen der Finanzwelt in eindrucksvoller Weise wider. Es kann wenig überraschen, dass dabei die zuvor noch historisch hohe Marktdynamik gesunken ist. Was wir jetzt erleben, ist die klassische Reaktion des Marktes auf ein stark verändertes Investitionsumfeld. Wir kennen dies aus anderen Phasen wie der globalen Finanzmarktkrise 2007/2008 und dem Platzen der Dot.com Blase 2001, um nur zwei Beispiele zu nennen", erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland und führt weiter aus: "Wichtig ist zu verstehen, dass die Situation jetzt eine deutlich andere ist als im zweiten Quartal 2020, wo der deutsche Investmentmarkt in der Tat für einige wenige Monate komplett zum Stillstand gekommen ist. Damals hat die neue pandemische Lage in Kombination mit den weltweit implementierten Lockdown-Maßnahmen den Markt zum Erliegen gebracht. Davon sind wir aktuell weit entfernt, und die Zahl von 368 Transaktionen im zweiten Quartal ist ein Beleg dafür. Es werden weiterhin täglich neue Kaufverträge unterzeichnet, verhandelt und auch angebahnt. Natürlich agieren Investoren mit erhöhter Umsicht. Natürlich hat sich das Bieterfeld bei den großvolumigen Core-Produkten verschlankt. Selbstverständlich gestalten sich Vertragsverhandlungen schwieriger als noch zuvor, denn jetzt muss sich erst einmal ein neues Preisniveau finden. Die Preisvorstellungen der Verkäufer befinden sich noch auf dem historisch hohen Niveau von Anfang 2022, während die Realität der Ankaufwilligen eine komplett neue ist. Investoren sind zum Teil täglich gezwungen, ihre Finanzierung zu überprüfen und neu zu kalkulieren. Dass es da einen sogenannten Gap, eine deutliche Schere zwischen den Kaufpreisvorstellungen von Verkäufern und Käufern gibt, liegt auf der Hand. In der Regel dauern solche Findungsphasen, in denen beide Parteien ein neues, für alle passendes Preisniveau finden, sechs bis neun Monate. Danach springen die Märkte erfahrungsgemäß wieder komplett an und die Marktdynamik steigt. Es spricht vieles dafür, dass wir die Wiederholung dieses Musters in den kommenden Monaten beobachten können", ist sich Zorn sicher.