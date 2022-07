LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Software AG nach einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei einem unveränderten Kursziel von 30 Euro wieder von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Noch habe die Nachfrage in der Softwarebranche nicht nachgelassen und die Managementsignale blieben optimistisch, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gut möglich also, dass die Schätzungen und mittelfristigen Ziele dem Konjunkturabschwung hinterherhinkten. Mit Blick auf die Berichtssaison sieht Goodman Amadeus, Capgemini, Dassault und die hochgestufte Sage positiv. Skeptisch ist er für SAP und Temenos./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 04:10 / GMT

