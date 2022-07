DAX und EUR/USD: Wenn…, dann…

Ist das nun schon der finale Sell-Off, der bislang noch gefehlt hat? Bei dem Kursrückgang haben jedenfalls die reduzierten Gas-Liefermengen eine entscheidende Rolle gespielt. Und inmitten der längst schon aufgekommenen Sorgen um die Versorgungssicherheit Europas haben nun auch noch norwegische Öl- und Gasarbeiter ihre Arbeit im Kampf für höhere Löhne niedergelegt.

Norwegische Gasproduktion könnte um ein Viertel sinken

Der norwegische Energiekonzern Equinor teilte dazu mit, dass die Produktion infolge der Arbeitsniederlegung ab gestern um 89.000 Barrel Öläquivalent pro Tag gedrosselt werde, wovon 27.500 auf die Gasproduktion entfielen. Wird der Arbeitskampf in den nächsten Tagen ausgeweitet, könnte die Gasförderung des Landes um fast ein Viertel sinken.

Sprunghafte Kursbewegungen an den Börsen

An den Rohstoffmärkten zogen deshalb die Preise erneut an. Der britische Großhandelspreis für Gas bei Lieferung am nächsten Tag sprang laut Medienberichten zum Beispiel um gut 18 % in die Höhe. Und der europäische Erdgas-Future zog demnach um rund 8 % auf 174,50 Euro je Megawattstunden an, nachdem es am Vortag bereits einen zweistelligen Zuwachs gegeben hatte.

In dieser Gemengelage, in dem kaum jemand seriös prognostizieren kann, wie sich die steigenden Energiepreise auf die Unternehmen auswirken wird und was ein Gas-Mangel für die gesamte Wirtschaft bedeuten würde, werden Aktien aktuell fast undifferenziert auf den Markt geworfen. Kursverluste von 5 % oder gar 10 % sind nicht mehr die Ausnahme, sondern aktuell beinahe die Regel.

Euro auf dem Weg zu einem 20-Jahres-Tief

Zudem zeigte der Euro weitere Schwäche. Der EUR/USD durchbrach seinen wichtigen Unterstützungsbereich (grün im folgenden Chart) und fiel auf ein Niveau, welches seit fast 20 Jahren nicht mehr erreicht wurde.

Angesichts solcher Entwicklungen sehe ich mich veranlasst, wieder einmal darauf hinzuweisen, dass die Fähigkeit zu treffsicheren Prognosen natürlich Grenzen hat.

Wenn…, dann…

Denn kürzlich kritisierte ein Leser, dass ich mich zu wenig konkret festlegen würde. Ihn störe die „Hintertür“, die ich mir bei Aussagen offen ließe wie zum Beispiel: „Im Augenblick ist der Trend bullish, wenn aber die Bären …, dann kann auch das Gegenteil meiner Analyse eintreffen“, so der Leser. Ich antwortete ihm daher bereits, dass wir es an der Börse immer nur mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Ein Fakt, auf den hier in der Börse-Intern schon häufig hingewiesen wurde.