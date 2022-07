Die große Mehrzahl der Epidemiologen ist sich sicher, dass uns der Erreger SARS-CoV-2 - aufgrund seiner Fähigkeit immer neue und ansteckende Varianten zu bilden - erhalten bleibt. Was für die Weltgemeinschaft eine Hiobsbotschaft darstellt, erweist sich für die Impfstoff-Entwickler wie BioNTech und Moderna als Glücksfall. Den beiden Firmen gelingt es aufgrund der Anwendung der neuartigen mRNA Technik vergleichsweise schnell, wirksame Impfstoffe in großer Menge zu erzeugen und für die Verimpfung genehmigen zu lassen. Die Aussichten für eine Zulassung von Covid-Impfstoffen, die speziell auf die Omikron-Variante ausgerichtet sind, haben sich weiter verbessert. Die führenden Covid-Impfstoffhersteller Pfizer/Biontech und Moderna signalisierten unterdessen, dass sie entsprechend angepasste Impfstoffe bis Oktober in größeren Mengen produzieren könnten.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Moderna hat den seit Ende September 2021 intakten Abwärtstrend durchbrochen. Die Diskussion um das Patentrecht und die steigenden Konkurrenz um einen Impfstoff zur Pandemiebekämpfung lasten dennoch auf dem Titel. Am 8. März 2022 erreichte der Kurs mit dem partiellen Tief bei 122,01 US-Dollar eine Notierung wie vor dem Höhenflug im März 2021. Dieses Tief wurde am 12. Mai 2022 und am 14. Juni 2022 erneut getestet. Nachdem sich der Kurs von dieser Kernunterstützung nach oben abgesetzt hat, kann von einer Bodenbildungsphase gesprochen werden. 2022 wird mit einem Rekordgewinn je Aktie von 26,21 US-Dollar gerechnet, was das erwartete KGV auf 5,48 senkt. Bis 2024 sinkt der prognostizierte Gewinn auf 4,81 US-Dollar und erhöht damit das erwartete KGV 2024 auf knapp 30. Eventuell sorgt der Verlauf der Pandemie für höhere Gewinne und somit für niedrigere KGVs, was den Kurs weiter unterstützen könnte.